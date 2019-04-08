شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الزمالك فى المباراة القادمة بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستقام الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، ثم يواجه حسنية أغادير المغربى على نفس الملعب الأحد المقبل فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، ويلتقى أيضاً الإسماعيلى ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى.

مدرب الزمالك يدرس الدخول فى معسكر ممتد بالسويس

يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إقامة معسكر ممتد للفريق الأبيض في السويس خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الأبيض يرتبط بالثلاث مواجهات المتتالية في مدينة السويس، بالتشاور مع إدارة الكرة بالنادى، لأن الثلاث مواجهات يضع لها المدرب السويسري برنامجا خاصا نظرا لأهميتها فى مشوار الفريق الأبيض نحو سعيه فى مواصلة صدارة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 57 نقطة بخلاف المنافسة على حجز بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية على حساب حسنية أغادير، من المقرر أن يدخل الزمالك معسكره المغلق بالسويس يوم الأربعاء القادم على أن يحدد المدرب السويسرى خلال الفترة الجارية موعد نهاية ذلك المعسكر.

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محمود علاء مستمر فى قيادة دفاع الزمالك أمام المصرى

فيما يستمر محمود علاء فى قيادة دفاع الزمالك أمام المصرى بعد عودته للتشكيل الأساسى للأبيض أمام حسنية أغادير فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية بعد ابتعاده محلياً عن الفريق في الفترة الأخيرة منذ إصابته في الوجه في لقاء المنتخب الوطني الودي مع نيجيريا، قبل أن يصبح جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة وظهر ذلك خلال رحلة الأبيض بالمغرب وقاد دفاع الفريق أمام أغادير فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل وسيعود للمشاركة على الصعيد المحلي مع أبناء ميت عقبة في قيادة خط الدفاع أمام المصري في اللقاء الذي سيقام يوم الخميس المقبل، علي استاد الجيش بالسويس.





جروس يغلق ملف الكونفدرالية ويتسلم تقرير المستبعدين

بينما حرص جروس علي الحديث مع كافة لاعبى الزمالك في المغرب وأن الفريق هدفه حاليا تحقيق الانتصارات في كافة المواجهات القادمة ولا شئ غير ذلك لذلك طالب الجميع داخل الفريق بمواصلة القتال في التدريبات خاصة إن الفريق الأبيض في حاجة حاليا لجميع عناصره فى ظل ضغط المباريات بالبطولات المختلفة كما حرص على غلق ملف الكونفدرالية من أجل التحضير للمصرى على أن يتسلم المدرب السويسرى، تقريرا، من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد حول حالة المستبعدين من رحلة المغرب لحسم تواجدهما مع الفريق خلال الفترة القادمة وعلي رأسهم كهربا الذى من المنتظر عودته للفريق الأبيض أمام المصرى بعد استبعاده من موقعة أغادير فى الذهاب وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس.