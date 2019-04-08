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لاعبو الأهلي يقدمون اعتذرا لجماهير النادى ويتعهدون بالرد أمام صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك اعتذراً للاعبى القلعة الحمراء عن الهزيمة الأخيرة والثقيلة التى تعرض لها الفريق بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

وكان النادي الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا السبت الماضى، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة سجلها لاعبو صن داونز فى الشباك الحمراء بجنوب أفريقيا.

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الاهلى

 

ويخوض النادي الأهلي مباراة العودة ورد الاعتبار السبت المقبل، حيث سيكون الفريق الأحمر مطالباً بتسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على حظوظ الفريق الأحمر في التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة الغائبة عن دولاب البطولات الأهلاوية منذ التتويج الأخير في 2013 .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، في الوقت الذي يتربع فيه نادي الزمالك على قمة الجدول برصيد 57 نقطة.

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