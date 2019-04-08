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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى.. قدامى الزمالك يدعمون سلة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم سلة الزمالك القدامى على زيارة تدريب الفريق الأول، بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى، لدعم ومساندة الأبيض قبل مواجهات قبل نهائى بطولة دورى السوبر المقرر أن يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى.
وشهد التدريب حضور كل من مرسى محمود، إلبرت موريس، حمدى سعودى، نهاد بيرم، طارق سليم، فتحى كامل، خالد السعيد، عادل عبد الله، بالإضافة إلى فتحى شحاتة رئيس منطقة القاهرة، ويحيى زكريا رئيس منطقة الجيزة.
ومن المقرر أن تقام نهائيات دورى السوبر بدءا من يوم 12 أبريل الجارى بين فريقى الأهلى والزمالك، والاتحاد مع الجزيرة، لمدة 4 أيام لتحديد الفريقين المتأهلين إلى النهائى.
قدامى السلة
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