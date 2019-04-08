شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي.. وتأهيل عاشور وهشام والشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة تعرض لها فى مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى يناير الماضى بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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فيما خاض الثلاثى حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر.

ويعاني عاشور من إجهاد فى العضلة الضامة تعرض لها قبل مباراة الأهلي أمام صن داونز، فيما يعانى هشام من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يشتكى الشيخ من إجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.