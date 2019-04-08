مباراة الدحيل والعين مباشر الان… مشاهدة مباراة العين ضد الدحيل بث مباشر | دوري ابطال اسيا | بث...

تبدأ مباراة الدحيل القطري والعين الامارتي مساء اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت مكه المكرمة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر beIN SPORTS HD 1.

ويدخل العين الإماراتي مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز” للحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اسيا.

ويحتل العين المركز الثالث بنقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل القطرى، ونقطة أيضاً للاستقلال الإيراني في المركز الرابع والأخير .

مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم وخسر العين بهدف نظيف أمام الهلال السعودي بالجولة الأولى على ملعب “هزاع بن زايد”، وتعادله في الجولة الثانية أمام الاستقلال الإيراني بالعاصمة الإيرانية “طهران”، ليضع في رصيده نقطة واحدة بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن خوان كارلوس جاريدو الذي قاد ناديا الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية يتولى حالياً تدريب العين الإماراتي.