رسميا.. الأهلي وصنداونز على برج العرب.. والزمالك وأغادير بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد اتحاد الكرة أن مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في بيان رسمي، الشكر للقوات المسلحة وقياداتها على استجابتهم لفتح ملاعب الجيش للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في البطولات الإفريقية للأندية.

وأكمل البيان: "يأتي ذلك تجاوزًا عن أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية".

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وجاء في بيان اتحاد الكرة، أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيش المصري فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقي في موعدها المقرر بستاد برج العرب، وسيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير في ستاد السويس.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز يوم السبت المقبل، فيما يستضيف الزمالك فريق حسنية أغادير يوم الأحد.

وخسر الاهلي ذهابا بخماسية نظيفة، فيما تعادل الزمالك سلبيا دون أهداف.