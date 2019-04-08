لاسارتي: نسعى لتخطي "الانكسار".. وأطالب الجماهير بالثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، اعتذارًا مرة أخرى لجماهير الأهلي بسبب ما حدث في جنوب أفريقيا والخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق الأحمر بخماسية دون رد أمام صنداونز، لافتًا إلى أن الجميع يسعى لتخطي الانكسار بسبب اللقاء.

وحل الأهلي ضيفًا على صندوانز يوم السبت الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخسر الأحمر بنتيجة 5-0، ليفقد فرصة التأهل إلى نصف النهائي "إكلينيكيًا".

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع مارتن لاسارتي أكد خلالها الأوروجوياني أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة، لافتًا إلى أنه سيبدأ من اليوم مساعيه للتغلب على هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت لأن الأهلي يستحق".

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وأضاف لاسارتي: "رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، قدم لنا ما نحتاج من دعم، على الرغم من تعبيره عن حزنه بسبب النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعا".

وأشار المدير الفني إلى واقعة اعتبرها هي الفارق الأهم في روح ومعنويات لاعبي الأهلي بعد العودة للمران اليوم، وهي وجود بعض المشجعين للنادي يهتفون باسم الأهلي في محيط الملعب مع بداية المران، وقال: سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم أن يثقوا بنا؛ لأننا لن نخذلهم في أية خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ28 بالدوري، يليها مباراة هامة وقوية أمام صنداونز في إياب نهائي دوري الأبطال يوم السبت القادم.