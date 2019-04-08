انت الان تتابع تفاصيل انفجار الخطيب في لاعبي الأهلي: «ضيعتم الحلم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

محمود الخطيب

كلمات قاسية وعنيفة وجهها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك خلال الجلسة التي عقدها معهم بمقر النادي بالجزيرة، اليوم الإثنين، بعد ساعات من وصولهم للقاهرة، عقب السقوط بخماسية نظيفة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (سجلها ثيمبا زواني ووايني أريندسي وريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأدارها الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي، صاحب الـ33 عامًا، علما أن لقاء العودة سيقام السبت المقبل.

الخطيب فتح النار على لاعبي الفريق في جلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة، وعبر خلالها عن غضبه الشديد، كما وجه انتقادات عنيفة للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، متهمًا الجميع بالتسبب في ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا، خصوصًا أنه كان يأمل في استعادة اللقب القاري الغائب منذ 2013. محمود الخطيب تمسك بالأمل المتبقي

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