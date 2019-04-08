لاسارتي يوجه رسالة لجماهير الأهلي الغاضبة

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رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية
٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مارتن لاسارتي
حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على تكرار اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء على النتيجة الأخيرة للفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، موضحا أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، وأنه يسعى من اليوم لتغيير هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت؛ لأن الأهلي يستحق.. ووعد بأن كل لاعب في الفريق ــ وهو من قبلهم ــ سيقوم ببذل كل ما لديهم لتصحيح الصورة، وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية في المباراة السابقة.
وتطرق لاسارتي للحديث عن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم قائلا: «رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب
وتطرق لاسارتي للحديث عن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم قائلا: «رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعا».
وأوضح أن رئيس النادي يقدم الدعم للفريق من اليوم الأول الذي تولى مهمة التدريب فيه، وهذا الدعم لا يتوقف من خلال تنفيذ طلباته الفنية وكذلك دعمه للبنيه الخاصة بفريق الكرة، وأيضا المعسكرات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تطور سريع نتطلع له، مشددا على أنه ــ وكل لاعب ــ مدينون بالشكر له.
وأشار المدير الفني إلى واقعة اعتبرها هي الفارق الأهم في روح ومعنويات لاعبي الأهلي بعد العودة للمران اليوم، وهي وجود بعض المشجعين للنادي يهتفون باسم الأهلي في محيط الملعب مع بداية المران، مشددا على أن مثل هذه الهتافات هي كل ما يحتاجه اللاعبون للنهوض سريعا والتخلص من آثار الهزيمة والسير نحو طريق البطولات دائما.. وأكد أن دعم الجماهير الأهلاوية للفريق هو شيء فريد لا يمكن وصفه.
وقال: "سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم أن يثقوا بنا؛ لأننا لن نخذلهم في أية خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت"، مضيفًا أنه بدأ استعداداته اليوم لمباراة مصر المقاصة في الدوري لأهميتها، ووفقا لأولويات الفريق، وحينما ينتهي من اللقاء، سيقوم بالإعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أنها لن تكون سهلة، ولكنه يعد بتصحيح الصورة، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة له وللاعبي الفريق.
لاعبو الأهلي يعتذرون للنادي وجماهيره.. ويتعهدون بالرد
كما تقدم لاعبو النادي الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، وقال حسام عاشور كابتن الفريق إنه نيابةً عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات، وقال إن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة، وأنه لا يزال يناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر.
وأضاف عاشور أن ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله، وتطرق إلى جلسة محمود الخطيب مع اللاعبين وقال إنه لأول مرة يرى الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه، وأنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.
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