لاسارتي يوجه رسالة لجماهير الأهلي الغاضبة

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رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية

٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مارتن لاسارتي

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على تكرار اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء على النتيجة الأخيرة للفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، موضحا أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، وأنه يسعى من اليوم لتغيير هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت؛ لأن الأهلي يستحق.. ووعد بأن كل لاعب في الفريق ــ وهو من قبلهم ــ سيقوم ببذل كل ما لديهم لتصحيح الصورة، وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية في المباراة السابقة.

وتطرق لاسارتي للحديث عن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم قائلا: «رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب