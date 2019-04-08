الخطيب يتفقد إنشاءات مختار التتش...

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جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على التوجه إلى المدرج الجديد باستاد مختار التتش وذلك لتفقد عملية إنشاءات غرف خلع الملابس وصالة الجيمانزيوم الجديدة الخاصة بالفريق الأول للكرة.
وكان الخطيب قد تواجد منذ الصباح الباكر داخل مقر الأهلى بالجزيرة، حيث عقد جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، ثم جلسة أخرى مع لاعبى الفريق الأحمر لبحث أسباب الخسارة الكبيرة من صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وتوجه الخطيب إلى المدرج الجديد للاطمئنان على آخر المستجدات فى إنشاءات غرف الملابس للفريق الأول وصالة الجيم.
ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
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