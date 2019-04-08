شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم الأهلى من هشام محمد أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

ويعانى هشام محمد من الإصابة فى العضلة الخلفية، والتى تعرض لها خلال إحدى تدريبات فريق الأهلى قبل مواجهة الزمالك، حيث حرمته من المشاركة فى لقاء القمة ثم مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى الممتاز وصن دوانز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويؤدى هشام محمد برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

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مباراة الأهلى القادمة لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز