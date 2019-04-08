شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الخطيب بـ لاسارتى ولاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، عدة جلسات مع كل من الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولاعبى الفريق بالكامل، على هامش مران الاول للفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

تفاصيل الاجتماع

أعرب الخطيب عن حزنه الشديد لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى، بسبب الخسارة بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، قائلًا: "أداء الأهلى أمام صن داونز لا يمثل شخصيته ولا تاريخه، وكان أداء اللاعبين مخيبا للآمال".

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وقام بتوبيخ اللاعبين بسبب الخسارة، وطالبهم بضرورة تحقيق المكسب فى مباراة العودة التى ستقام على ملعب برج العرب، للصعود وتحقيق حلم الجماهير قائلًا: "لايوجد لأى لاعب غير مسئول مكان داخل الفريق".

وعقد لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة فنية استعدادا لمباراة المقاصة التى ستقام ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري، وتفقد الخطيب غرفة الملابس، وتحدث شريف إكرامى مع اللاعبين وحثهم على ضرورة عودة الانتصارات.