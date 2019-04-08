شكرا لقرائتكم الخطيب يناشد الأمن للسماح بحضور جماهير الأهلى مباراة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يناشده السماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة العودة بين الأهلى وصن داونز والمحدد لها السبت المقبل بملعب برج العرب بالسعة الكاملة لملعب المباراة؛ وذلك لمساندة فريق الأهلى فى هذه المهمة التى يحتاج فيه جماهيره.

وأكد رئيس الأهلى فى خطابه لوزير الداخلية على الدور الكبير للأمن وقياداته فى مساندة كافة الأندية التى تمثل مصر فى المحافل القارية، وأنه يعلم حجم الجهد الذى تبذله وزارة الداخلية لتأمين وسلامة الجميع، وأنها ستعمل على مساندة ودعم فريق الأهلى فى مواجهة بطل جنوب أفريقيا يوم السبت القادم.

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