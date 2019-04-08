شكرا لقرائتكم جنش جاهز للمشاركة أمام المصرى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، لكشفا طبياً خلال الساعات الماضية بعد مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقان على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى، وذلك بعد تعرضه لكدمة فى القدم خلال المباراة التى أقيمت بمدينة أغادير.

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وتأكد من الكشف الطبى الذى خضع له جنش إنه سيكون جاهزا للتواجد مع الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء الكشف الطبى من أجل التأكد من سلامة الحارس بعد تعرضه للإصابة فى الشوط الثانى وتوقفت المباراة لعلاجه ثم استكملها بشكل جيد إلا إن الجهاز الطبى للفريق حرص على التأكد من سلامته للمباراة المقبلة لتقديم تقريرا للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول حالة جميع اللاعبين ضمن الاستعدادات للمواجهة القادمة أمام الفريق البورسعيدى.