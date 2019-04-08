شكرا لقرائتكم مصير النصر آسيويا فى أقدام الزوراء العراقى.. استبعاد السفاح صدمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من أجل البقاء والحفاظ على هيبته آسيويا وحظوظه فى المنافسة يدخل النصر السعودى فى مهمة حاسمة ومصيرية مساء اليوم، عندما يلتقى نظيره فريق الزوراء العراقى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدورى أبطال آسيا موسم 2019.

جماهير العالمى أصيبت بصدمة كبيرة عندما قرر المدرب البرتغالى روى فيتوريا، استبعاد الهداف العالمى عبدالرزاق حمد الله، الملقب بالسفاح فى المفاجأة الأبرز إثر إصابته بإجهاد فى العضلة، وفضل إراحته وعدم المجازفة بالدفع به لحين اكتمال تعافيه وجاهزيته للمشاركة فى المباريات.

ويستضيف النصر السعودى نظيره نادى الزوراء العراقى، فى تمام الساعة 7.15 دقيقة بتوقيت القاهرة و8.15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولى والمقلب ب"درة الملاعب" فى مباراة المصير حيث لا بديل للعالمى عن الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

النصر العالمى لا بديل له عن الفوز حيث يسعى لمصالحة جماهيره آسيوياً بعد تذيله المجموعة بصفر من النقط بدون رصيد عقب خسارتين فى الجولتين الاولى والثانية بهدف نظيف أمام الوصل الإماراتى، ثم الخسارة المفاجئة من نادى ذوب آهن أصفهان الإيرانى بثلاثة أهداف لهدفين.