شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم مصير مباراتىّ الأهلى والزمالك أمام المقاصة والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى ستقام فى موعدها الأربعاء المقبل، نافيا وجود أى محاولات لتأجيل اللقاء. وقال حسين إن مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى ستقام أيضا فى موعدها الخميس المقبل، معربا عن إندهاشه من الأنباء التى ترددت حول رغبة الأبيض فى تقديم موعد المباراة 24 ساعة. Advertisements يذكر أن الأهلى والزمالك سيلعبان جولة الإياب الإفريقية أمام صن داونز الجنوب افريقى وحسنية أغادير المغربى يومىّ السبت والأحد المقبلين.

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