شكرا لقرائتكم بــ10 جنيهات فقط.. الأهلى يُضحى من أجل عيون صن دوانز بعد الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى تضحية كبيرة من النادى الأهلى، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعرا لتذكرة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها يوم السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن التضحية فى بيع التذاكر وقرار مجلس الادارة للتيسير على جماهير الأهلى، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب فى تلك المباراة المهمة.

وتجرع الأهلى مرارة الخسارة بـ5 أهداف نظيفة من نظيره صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير، فى مباراة الإياب، فى فضيحة كروية جديدة للكرة المصرية.

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