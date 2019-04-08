مباراتا الزمالك مع المصرى والإسماعيلى والجونة على استاد السويس...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة المؤجلة من الأسبوع الـ 17 لدورى القسم الأول، المحدد لها بعد غد الأربعاء 10 إبريل الجارى فى الساعة الخامسة والنصف، فى استاد السويس (حوض الدرس) بدلا من استاد السلام وبدون جمهور.
كما قررت اللجنة إقامة مباراة المصرى والزمالك ضمن الأسبوع الـ28 بنفس الملعب (حوض الدرس) بدلا من استاد برج العرب وبدون جمهور، وذلك يوم الخميس 11 إبريل فى الساعة الخامسة والنصف.
كما قررت اللجنة إقامة مباراة المقاولون وحرس الحدود ضمن الأسبوع الـ29 يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب فى الساعة الثامنة مساء بدلا من الخامسة والنصف.
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