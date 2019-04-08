أياكس الهولندى يواجه يوفنتوس الإيطالى بصافرة الإسبانى ديل سيرو...

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جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الاثنين، عن حكم مباراة أياكس الهولندى ضد يوفنتوس الإيطالى، فى "ذهاب" الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا".
عيّن "يويفا" الحكم الإسبانى كارلوس ديل سيرو لإدارة مباراة أياكس الهولندى ويوفنتوس متصدر النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، وذلك فى "ذهاب" ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.
ويدير كارلوس ديل سيرو لقاءات تحكيمية فى الدورى الإسبانى منذ موسم 2011 - 2012، بينما يسجل الظهور الرابع فى النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما سبق وأن أدار ثلاث مواجهات سابقة أبرزها مباراة أياكس أمام أيك أثينا والتى حسمها الفريق الهولندى بثلاثية نظيفة فى دور المجموعات.
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