شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينتظم فى مران الأهلى استعدادا للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة تعرض لها فى مباراة الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى يناير الماضى بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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فيما خاض الثلاثى حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر.

ويعانى عاشور من إجهاد فى العضلة الضامة تعرض لها قبل مباراة الأهلى أمام صن داونز، فيما يعانى هشام من الإصابة فى العضلة الخلفية، بينما يشتكى الشيخ من إجهاد.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.