شكرا لقرائتكم محاولات مكثفة لإقامة الأهلى وصن دوانز على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبذل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، محاولات مكثفة مع مسئولى استاد برج العرب لإقناعهم بالموافقة على استضافة مباراة الأهلى وصن داونز يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ8 الأفريقى.
ويحاول أبو ريدة الحصول على الموافقة خاصة وأن نقل المباراة لملعب أخر بات أمرا صعبا، حيث لم يعد يتبقى على المباراة سوى 5 أيام فقط، وبالتالى لن يقبل الكاف تغيير الملعب فى ظل انتهاء المهلة المحددة لتحديد الملعب، خاصة وأن اتحاد الكرة كان قد طلب من الكاف مؤخرا إعادة المباراة لبرج العرب بدلا من السويس.
كان الأهلى خسر 5-0 فى مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بسداسية نظيفة للتأهل إلى نصف النهائى الأفريقى.
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