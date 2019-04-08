شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلى يواجه صن داونز على استاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة، نجاح المحاولات، التى تمت مؤخرا لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه، وجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الشكر إلى القيادات الأمنية والعسكرية، على استجابتهم لفتح الملاعب للأندية المصرية التى تلعب باسم مصر فى بطولات الأندية الأفريقية، متجاوزين بذلك أى صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

Advertisements

وأكد رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات للموقع الرسمى للجبلاية، أنه بموجب هذه الاستجابة التى وجدها لدى القيادات الأمنية فإن النادى الأهلى سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقى فى موعدها، المقرر باستاد برج العرب، وسيلعب نادى الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير فى استاد السويس.