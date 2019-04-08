شكرا لقرائتكم من داخل وخارج الزمالك.. "الخمسة" عنوان احتفالات التعادل مع أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل جمهور الزمالك بالتعادل مع حسنية أغادير المغربى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية الأفريقية، جاءت الاحتفالات داخل وخارج الزمالك. وأشار جمهور الزمالك سواء خارج النادى بعلامة "خمسة" فى إشارة منهم إلى نتيجة لقاء الأهلى وصن دوانز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا الذى انتهى بخسارة الفريق الأحمر بخماسية نظيفة وهو ما كرره بعض الجمهور وأفراد أمن نادى الزمالك فى صورة تذكارية داخل القلعة البيضاء. وتشهد الفترة الماضية مناوشات بين جمهور الأهلى والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة. Advertisements

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