شكرا لقرائتكم نابولي يتعادل مع جنوى ويؤجل تتويج يوفنتوس بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأجل تتويج يوفنتوس بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل نابولي 1 - 1 مع ضيفه جنوى الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين يوم الأحد.

وكان يوفنتوس بحاجة إلى فوز جنوى ليحصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي قبل سبع مباريات من النهاية، وهو رقم قياسي لكن التعادل لم يكن كافيا ليتأجل التتويج لأسبوع آخر.

وطُرد ستيفانو ستورارو لاعب جنوى بسبب تدخل عنيف ضد آلان في الدقيقة 28 وقرر الحكم تغيير قراره من إنذار إلى طرد بعد استشارة حكم الفيديو المساعد ثم وضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة، بعد ذلك بست دقائق.

لكن الفريق الضيف رفض الاستسلام وأدرك داركو لازوفيتش التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليترك يوفنتوس متقدما بفارق 20 نقطة على نابولي.