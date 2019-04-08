ديوكوفيتش بعيدا في الصدارة وأوساكا تحت تهديد هاليب

اسماء السيد - استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش اسبوعه العشرين في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، مطمئنا على مركزه مع الاستعداد لانطلاق دورات الملاعب الترابية.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الاولى مع تقدم المصنف أول عالميا بفارق 2،500 نقطة على الإسباني رافايل نادال، فيما يحتل الألماني الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثالث متأخرا بفارق كبير عن الصربي.

وينطلق الموسم الترابي الاثنين مع دورتي مراكش المغربية وهيوستن الاميركية.

ولن يدافع ديوكوفيتش عن الكثير من النقاط في الدورتين المقبلتين للماسترز في مونتي كارلو (13-12 نيسان/ أبريل) ومدريد (3-21 أيار/ مايو) حيث انتهى مشواره العام الماضي عند الدورين الثالث والثاني تواليا، بخلاف نادال الفائز في الإمارة، والذي وصل إلى الدور ربع النهائي في العاصمة الإسبانية.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11070 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8725

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6040

4- السويسري روجيه فيدرر 5590

5- النمسوي دومينيك تييم 4765

6- الياباني كي نيشيكوري 4200

7- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3240

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

10- الأميركي جون إيسنر 3085

أوساكا تحت تهديد هاليب

قلصت الرومانية سيمونا هاليب الفارق بينها وبين اليابانية ناومي أوساكا الأولى إلى 185 نقطة، بعدما كانت على بُعد 239 نقطة الاسبوع الماضي، وضيقت الخناق عليها في سعيها لاستعادة صدارة ترتيب رابطة المحترفات.

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وصعدت هاليب، التي تصدرت الترتيب لـ64 اسبوعا بين 26 شباط/فبراير 2018 و27 كانون الثاني/يناير 2019، من المركز الثالث الى الثاني، نتيجة وصولها الأسبوع الماضي الى الدور نصف النهائي لدورة ميامي.

واستهلت أوساكا (21 عاما) اسبوعها التاسع في الصدارة، حيث لم يطرأ أي تعديل على الخمس الاوليات قبل انطلاق دورات الملاعب الترابية.

في المقابل دفعت الهولندية كيكي برتنز ثمن خروجها من دور الـ 16 لدورة تشارلستون الاميركية، بخسارتها مركزها السادس لصالح الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وتقدمت الأميركية ماديسون كيز أربعة مراكز لتصبح في المرتبة الرابعة عشرة نتيجة فوزها بلقب دورة تشارلستون بتغلبها في النهائي الأحد على الدنماركية كارولاين فوزنياكي، التي بدورها تقدمت مرتبة لتصبح في المركز الثاني عشر.

وحافظت الاسبانية غاربين موغوروتسا (25 عاما) على مركزها التاسع عشر بعد احتفاظها بلقبها في دورة مونتيري المكسيكية الاحد.

تصنيف العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 5967 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5782

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5645

4- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5580

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5220

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5020

7- الهولندية كيكي برتنز 4640

8- الأميركية سلون ستيفنز 4386

9- الأسترالية أشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3595