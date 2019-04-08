شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة نجاح المحاولات التى تمت مؤخراً لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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من جهته، وجه هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى القيادات الأمنية على استجابتهم لفتح الملاعب للأندية المصرية التى تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الأفريقية، متجاوزين بذلك أى صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، فى تصريحات للموقع الرسمى للجبلاية، أنه بموجب هذه الاستجابة التى وجدها لدى القيادات الأمنية فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقى فى موعدها المقرر باستاد برج العرب، وسيلعب نادى الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أغادير فى استاد السويس.