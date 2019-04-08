شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة في الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادي الاهلى لخوض مباراة مهمة أمام مصر المقاصة الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بعد الإخفاق الأفريقى فى ربع نهائي دورى الأبطال.

موعد مباراة الاهلي القادمة

تنطلق مباراة الاهلى القادمة أمام مصر المقاصة فى الثامنة مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت.

الاهلي يخسر بخماسية أمام صن داونز

وكان النادي الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة فى ذهاب الدور ربع النهائي لدورى أبطال أفريقيا السبت الماضى، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة سجلها لاعبو صن داونز فى المباراة التى جمعت الفريقين فى جوهانسبرج.

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موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ويخوض النادي الأهلي مباراة العودة ورد الاعتبار السبت المقبل، وسيكون الفريق الأحمر مطالباً بتسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على حظوظ الفريق الأحمر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الغائبة عن دولاب البطولات الأهلاوية منذ التتويج الأخير فى 2013.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 55 نقطة، فى الوقت الذى يتربع فيه نادى الزمالك على قمة الجدول برصيد 57 نقطة.