شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى ينتظم فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، فى المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد معاناة من الإصابة.
وتعافى شريف إكرامى من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة والتى غاب على إثرها عن مباريات الفريق فى الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامى ينتظم فى تدريبات الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.