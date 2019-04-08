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شريف إكرامى ينتظم فى تدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، فى المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد معاناة من الإصابة.

 

وتعافى شريف إكرامى من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة والتى غاب على إثرها عن مباريات الفريق فى الفترة الماضية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

 

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