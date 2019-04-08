10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تحديد 10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الأهلى وصن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. وجاء تخفيض سعر التذكرة تيسيراً على جماهير الأهلى، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز التذاكر لمساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب فى تلك المباراة المهمة. يذكر أن الأهلى خسر لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بملعب بريتوريا

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