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بسام المرسى مديرا فنيا لدمنهور خلفا لهانى العقبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قرر مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، تصعيد بسام المرسى المدرب العام لفريق الكرة إلى منصب المدير الفنى لنهاية هذا الموسم، خلفا لهانى العقبى المدير الفنى السابق الذى رحل مؤخرا بعد الخروج من سباق المنافسة على الصعود لدورى الممتاز.

 

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لفريق دمنهور من: بسام المرسى مديرًا فنيًا، وسامح حافظ مديرًا إداريًا، علاء المليجى مدرب حراس مرمي، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين، محمد عبد الستار إداريًا، نشأت أباظة طبيبًا، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين.

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ويبحث مجلس الإدارة عن اختيار مدرب مساعد من قطاع الناشئين للانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول .

 

يذكر أن دمنهور يستعد لمواجهة كفر الشيخ على استاد دمنهور يوم الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

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