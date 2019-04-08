شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تناقش أهمية التعديلات الدستورية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، حواراً مجتمعيا ظهر غد الثلاثاء بحضور كوكبة من نجوم الرياضة المصرية، لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية المقرر إقامتها أيام 22 و23 و24 إبريل الجارى فى مصر ويوم 20 إبريل للمقيمين خارج مصر وأثرها الإيجابية على الدولة. Advertisements ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدعوة لكل رؤساء الاتحادات والأندية ونجوم الرياضة المصرية الذين أكدوا حضورهم للحوار المجتمعى لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية وأثرها الإيجابى على الدولة، والتى تهدف لمصلحة الوطن ومزيد من الاستقرار للبلاد فى الفترة الحالية. ويدعو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية جميع الرياضيين وأبناء الوطن لحضور الحوار المجتمعى والمشاركة الفعالة والحقيقية فى دور كل فرد في التوعية بأهمية المرحلة الحالية التى تمر بها مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى قام بخطوات كبيرة ويسابق الزمن من أجل نهضة مصر ووضعها في الريادة دائما وتوفير الاستقرار والأمان لأبناء مصرنا الحبيبة.

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