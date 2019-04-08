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مباراة الأهلى القادمة .. هشام محمد يغيب عن الأحمر أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الاهلى القادمة أمام مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز،

والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

 

ويعاني هشام محمد من الإصابة فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال أحد تدريبات الاهلى قبل مواجهة الزمالك، حيث حرمته من المشاركة فى لقاء القمة، ثم مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى الممتاز، وصن دوانز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

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ويؤدى هشام محمد برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

 

 

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