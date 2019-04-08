شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى القادمة .. هشام محمد يغيب عن الأحمر أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.
ويؤدى هشام محمد برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
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