شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناشد وزير الداخلية السماح لجماهيره بحضور مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى، خطابًا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يناشده السماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة العودة بين الأهلى وصن داونز والمحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالسعة الكاملة لملعب المباراة؛ وذلك لمساندة فريق الأهلى فى هذه المهمة التى يحتاج فيه جماهيره.

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وأكد رئيس الأهلى فى خطابه لوزير الداخلية على الدور الكبير للأمن وقياداته فى مساندة كافة الأندية التى تمثل مصر فى المحافل القارية، وأنه يعلم حجم الجهد الذى تبذله وزارة الداخلية لتأمين وسلامة الجميع، وأنها ستعمل على مساندة ودعم فريق الأهلى فى مواجهة بطل جنوب أفريقيا السبت المقبل.

كما قرر مجلس إدارة النادى تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعراً لتذكرة مباراة الأهلى وصن داونز تيسيراً على جماهير الأهلي، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب فى تلك المباراة المهمة.