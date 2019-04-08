شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مباراة الزمالك والمصرى على استاد السويس وبدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لدورى القسم الأول، المحدد لها بعد غد الأربعاء 10 إبريل الجارى فى الساعة الخامسة والنصف، فى استاد السويس (حوض الدرس) بدلاً من السلام وبدون جمهور.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة المصرى والزمالك بالأسبوع الـ 28 بنفس الملعب (حوض الدرس) بدلا من استاد برج العرب وبدون جمهور، يوم الخميس 11 أبريل فى الخامسة والنصف.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة المقاولون وحرس الحدود ضمن الأسبوع الـ29 الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساء بدلا الخامسة والنصف.