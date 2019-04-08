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الخطيب يتفقد إنشاءات المدرج الجديد فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التوجه إلى المدرج الجديد باستاد مختار التتش لتفقد عملية إنشاءات غرف خلع الملابس وصالة الجيمانزيوم الجديدة الخاصة بالفريق الأول للكرة.

 

وكان الخطيب قد تواجد منذ الصباح الباكر داخل مقر الأهلي بالجزيرة، وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وجلسة أخرى مع لاعبى الفريق الأحمر، لبحث أسباب الخسارة الكبيرة من صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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وتوجه الخطيب إلى المدرج الجديد للاطمئنان على آخر المستجدات في إنشاءات غرف الملابس للفريق الأول وصالة الجيم.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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