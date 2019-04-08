شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" رجل المهام الصعبة فى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، نفسه على الساحة الرياضية فى الفترة الأخيرة بعد المستوى المتميز الذى قدمه منذ انطلاق الموسم الجارى مع فرسان ميت عقبة، ليقود الفريق الأبيض للتألق المحلي وصدارة بطولة الدورى العام.

وفى المشاركات الأفريقية أيضاً لعب جنش دور البطولة فى العروض القوية التى يقدمها الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية، وساهم فى تأهل الزمالك لربع نهائى البطولة وكان النجم الأبرز فى ذهاب دور الثمانية أمام حسنية أغادير بطل المغرب.

صاحب الـ31 عاماً شارك مع نادى الزمالك في 22 مباراة محلية منذ انطلاق الموسم الجارى، حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات بواقع واحدة في كأس مصر و 9 فى الدورى العام، فيما استقبلت الشباك البيضاء في وجود جنش 14 هدفاً من أصل عشرين تم إحرازهم في نادي الزمالك .

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10965 دقيقة هو معدل مشاركة حارس العرين الأبيض في المباريات والذي شهد تألقاً واضحاً من جانب جنش ليثبت أنه بطل المهام الصعبة في ميت عقبة، خاصة وأن حارس الزمالك تسلم المهمة منذ انطلاق الموسم بعد رحيل أحمد الشناوي الحارس الأساسي الذي انضم لصفوف بيراميدز .

حارس العرين الأبيض بات جديراً بفرصة لتمثيل الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر يونيو المقبل، ويمتلك جنش فى سجله الدولى مباراة واحدة، هي المباراة الودية التى جمعت مصر ونيجيريا وفاز بها المنتخب النيجيري بهدف نظيف.