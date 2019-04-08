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أبو ريدة يقود محاولات لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب بعد انتهاء مهلة الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، محاولات مكثفة مع مسئولى استاد برج العرب لإقناعهم بالموافقة على استضافة مباراة الأهلى وصن داونز السبت المقبل فى إياب دور الـ8 الأفريقى.

ويحاول أبو ريدة الحصول على الموافقة خاصة أن نقل المباراة لملعب آخر بات أمراً صعباً، حيث لم يعد يتبقى على المباراة سوى 5 أيام فقط، وبالتالى لن يقبل الكاف تغيير الملعب فى ظل انتهاء المهلة المحددة لتحديد الملعب، خاصة أن اتحاد الكرة كان قد طلب من الكاف مؤخراً إعادة المباراة لبرج العرب بدلا من السويس.

وكان الأهلى خسر 5-0 فى مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بسداسية نظيفة للتأهل إلى نصف النهائى الأفريقى.

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