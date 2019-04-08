شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى ستقام فى موعدها الأربعاء المقبل، نافياً وجود أى محاولات لتأجيل اللقاء.

وقال حسين لـ"الخليج 365"، إن مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى ستقام أيضاً فى موعدها الخميس المقبل، معرباً عن اندهاشه من الأنباء التى ترددت حول رغبة الأبيض فى تقديم موعد المباراة 24 ساعة.

يذكر أن الأهلى والزمالك سيلعبان جولة الإياب الإفريقية أمام صن داونز الجنوب افريقى وحسنية أغادير المغربى يومىّ السبت والأحد المقبلين.