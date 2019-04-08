شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، لكشف طبى خلال الساعات الماضية بعد مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى، بعد تعرضه لكدمة فى القدم خلال المباراة التى أقيمت بمدينة أغادير.

وتأكد من الكشف الطبى الذى خضع له جنش أنه سيكون جاهزاً للتواجد مع الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، التى ستقام الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء الكشف الطبى للتأكد من سلامة الحارس بعد تعرضه للإصابة فى الشوط الثانى وتوقفت المباراة لعلاجه ثم استكملها بشكل جيد، إلا أن الجهاز الطبى للفريق حرص على التأكد من سلامته للمباراة المقبلة لتقديم تقريرا للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول حالة جميع اللاعبين ضمن الاستعدادات للمواجهة القادمة أمام الفريق البورسعيدى.