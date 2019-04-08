رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والمقاصة والزمالك والمصري

نفى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عامر حسين، الأخبار المتداولة بشأن تأجيل مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري المصري، مؤكداً على إنه ستتم إقامتها في موعدها يوم الأربعاء المقبل.

كما أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أ]ضاً في موعدها يوم الخميس المقبل، نافياً من ما تم تداوله بشأن رغبة الزمالك في تقديم موعد المباراة 24 ساعة.

تجدر الإشارة بأنه سيلعب كلاً من الأهلي والزمالك جولة الإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي وحسنية أغادير المغربي يومي السبت والأحد المقبلين.