عبدالحفيظ: نعتذر لكيان الأهلي.. ونقدّر ثورة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تقدم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بالاعتذار لكيان النادي الأهلي من جماهير ومسؤولين، نيابة عن قطاع الكرة بالكامل.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بخماسية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وأضاف عبد الحفيظ: "لم تكن الأزمة في خسارة المباراة، خاصة أن الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن تبقى المشكلة فيما شعرنا به تجاه الكيان بعد هذه النتيجة".

وأوضح: "الأمر لم يكن سهلًا، والحدث نفسه لم يكن عاديًا على الإطلاق، ومن ثم كان حديث محمود الخطيب رئيس النادي مع خالد الدرندلي رئيس البعثة والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي واللاعبين قويًا للغاية".

وأشار: "نُقدر غضب وثورة الكابتن الخطيب في جلسته معنا وغضب كل جماهير الأهلي، وما حدث في جلسته اليوم معنا كان أمر طبيعيًا، خاصة أننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل كيانا كبيرا، والأمر يرتبط بالحسابات التاريخية لقيمة وحجم وشعبية الأهلي".

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وأضاف أن ما تم نقله للاعبين والجهاز الفني اليوم من رئيس النادي كان حاسمًا للغاية، وكان من المهم أن يصل للجميع من أجل تدارك ما حدث، والتركيز في القادم؛ لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وأكد: "لا نعفي أنفسنا كجهاز فني أو إداري أو لاعبين مما حدث، والجميع أخطأ وشارك - ولو بنسبة - فيما حدث أمام صن داونز، ومن ثم جاءت العقوبات على الجميع قاسية وبشكل غير مسبوق من قبل".

وأضاف: "الفريق قادر على العودة من جديد بقوة ليس فقط أمام صن داونز في مباراة العودة السبت القادم، ولكن أيضا في مباريات الدوري المتبقية وكذلك كأس مصر، خاصة أننا لا نمتلك أي شيء في الوقت الحالي سوى العمل بقوة وإصرار لتصحيح الأوضاع".

وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن مشاعر الغضب والحزن داخلهم بعد مباراة صن داونز يجب أن يتم ترجمتها إلى إصرار وقتال في الملعب خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة كبرياء الأهلي.

وقال مدير الكرة بالأهلي : نثق في جماهير الأهلي ومساندتهم لنا خلال الفترة المقبلة ونعدهم بتقديم افضل ما لدينا من اجل العودة بقوة واستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة.

واختتم: "لم يعد مهمًا بالنسبة لنا تحديد ملعب مباراة العودة امام صن داونز ولكن الأهم من ذلك هو أن نمتلك دوافع الإصرار وعوامل النجاح التي ستعيدنا من جديد خاصة وأن هناك واقعا سنتعامل معه بإرادتنا وعزيمتنا".