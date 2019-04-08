في اعتذار رسمي.. عاشور يكشف "كلمات الخطيب".. وإكرامي: علينا رد الاعتبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عن السقوط الفادح للفريق في جنوب إفريقيا بالخسارة بخماسية دون رد أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي قد التقى مع صنداونز يوم السبت الماضي في جنوب أفريقيا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وخسر بنتيجة 5-0، ليفقد الأمل "اكلينيكًا" في التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وخلال تصريحات على الموقع الرسمي للنادي قال حسام عاشور قائد الفريق الأحمر: "أرفض سرد أية مبررات، الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي".

وأشار إلى أن الجميع عليه أن يتقبل القرارات التي سيتخذها الجهاز الفني، لكن من الصعب أن بتحمل أحد ابتعاد جماهير الأهلي، وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة".

وناشد عاشور الجماهير الوفية للوقوف خلف اللاعبين ومساندتهم لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار".

وتابع قائد الأهلي: "ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا".

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وتطرق عاشور إلى الجلسة التي جمعت اللاعبين مع محمود الخطيب وقال إنه لأول مرة يرى "بيبو" في حالة الغضب تلك، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، لافتًا إلى أن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي قميص الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه.

على الجانب الآخر قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق إن لاعبي الفريق الكامل يقدرون حزن الجماهير، مشيرًا إلى أنه يتقدم هو وزملاؤه اللاعبون بالاعتذار لكل فرد من جماهير النادي شعر بمرارة وحسرة الخسارة الأخيرة.

وأضاف : الاعتذار جزءا بسيطا جدًا من المجهود الكبير المطالبين بتنفيذه خلال الفترة القادمة؛ لاستعادة كرامة وكبرياء الأهلي وجماهيره، الأمر لم يعد الأمر مرتبطًا بالاستمرار في بطولة من عدمه، ولكن الأمر بات مرتبطًا باستعادة كرامة لاعبي الأهلي ورد الاعتبار لهم ولجماهير النادي في كل مكان".

وأضاف: "لن نرد الاعتبار بالاعتذار، ولكن الاعتذار سيكون في الملعب بالأداء والنتائج؛ سواء في الدوري أو الكأس أو بطولة إفريقيا، داخل الأهلي لا يصح إلا الصحيح، ومن ثم سنعمل جاهدين لاستعادة كبرياء الأهلي وجماهيره التي لن ترضي سوى بالقتال داخل الملعب".

وأشار حارس الأهلي إلى أن أية أحاديث أو تصريحات ستخرج لن تشفي "غليل" جماهيره الأهلي؛ نعم الخسارة أمر وارد في الرياضة، ولكن أن تحدث للأهلي ليس بهذا الشكل أمرا عارضا".

وأتم: "سنُظهر معدن لاعبي الأهلي للجميع وسيظهر الفارق بين نوعية لاعبي الأهلي وآخرين، سنقاتل من أجل الأهلي وننتظر مساندة جماهيرنا الوفية.