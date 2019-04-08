كواليس جلسة الخطيب العاصفة: الاعتذار مرفوض.. حافظوا على تاريخ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الاعتذار أو تقديم أية مبررات بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق بخماسية أمام صنداونز، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واستمع الخطيب في جلسته التي عقدها اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، إلى الظروف التي أدت لهزيمة النادي الاهلي الكبيرة، حيث التقى بخالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، لبحث أسباب الخسارة.

وسجل رئيس النادي في جلسته مع المدير الفني في حضور عبدالحفيظ رفضه القاطع لأية مبررات أو أعذار من جانب أي فرد في المنظومة، وأن الخيار الوحيد هو النهوض سريعًا من هذه الكبوة، والحفاظ على طموحات الأهلي البطولية، وإسعاد جماهيره.

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ووضع الخطيب النقاط فوق الحروف مع لاسارتي وعبدالحفيظ من خلال متابعة رئيس النادي للمنظومة الكروية خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ثقته بأنه على الجميع أن يتحمل مسئولياته وأن الرد لابد أن يكون سريعًا.

وعقد الخطيب اجتماعًا مع الجهاز الفني بالكامل، تلته جلسة ساخنة مع اللاعبين، وجاءت كلماته واضحة بأنه لن يستمع لأي تبرير أو شكوى، وأنه رافض لما حدث في جنوب إفريقيا بكافة الطرق؛ لأن اسم الأهلي خط أحمر، وأن الجميع مسئول عما جرى أمام صن داونز.

وأكمل الخطيب: "هذا الأمر غريب على الأهلي ولن يُسمح به.. والاعتذار للنادي وجماهيره لا يكفي، وأن الحل الآن للخروج من هذا المأزق هو تصحيح الصورة عمليًا، وأن يكون الأداء والنتائج خلال اللقاءات المقبلة على كافة المستويات تليق بالأهلي ومكانته لرد الاعتبار ومصالحة جماهير الأهلي التي كانت ولا تزال القاسم المشترك في كل البطولات والإنجازات".

وأكد رئيس الأهلي على حق الجماهير في الغضب والاستياء مما حدث.