الخطيب يطلب السعة الكاملة للجماهير في لقاء صنداونز.. والتذكرة بـ10 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ناشده بالموافقة على زيادة الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي المقبلة أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر الفريق الأحمر مباراة الذهاب بخماسية دون رد.

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وطلب الخطيب الموافقة على السعة الكاملة لملعب المباراة؛ وذلك لمساندة فريق الأهلي في هذه المهمة التي يحتاج فيه جماهيره.

وأكد رئيس الأهلي في خطابه على الدور الكبير للأمن وقياداته في مساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية.

على الجانب الآخر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعرا لتذكرة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي تيسيرا على جماهير الأهلي، وإتاحه الفرصة أمام أكبر عدد لمساندة الفريق ودعمه.