السعودية تتقدم بطلب استضافة نسختي 2019 و2020 من كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

كشف تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم نسختي 2019 و2020 من بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" عبر حسابها الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و 2020 بشكل سري وسيتم البت في اجتماع فيفا في الخامس من (حزيران) يونيو على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة ."

وتقام كأس العالم للأندية حاليا بمشاركة أبطال القارات الست إلى جانب فريق ممثل للدولة المضيفة ، وتجرى فعالياتها في شهر كانون أول/ديسمبر وتعد أبرز بطولة للأندية لدى الفيفا.

وفي 15 مارس الماضي ، كان مجلس الفيفا قد أصدر قراره بشأن توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 ناديا بداية من 2021 على أن تقام البطولة في الفترة من يونيو إلى يوليو.