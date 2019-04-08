لجنة الحكام توضح حقيقة طلب الزمالك حكام أجانب أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يرسل أي خطاب بعد بشأن طلب حكام أجانب لمباراة المصري.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان رئيس الزمالك قد صرح في وقت سابق بأنه سيطلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق في الدوري، وشهدت مباراة سموحة الأخيرة طاقم حكام من البرتغال.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لجنة الحكام لم تتلق أي اخطار من نادي الزمالك أو اتحاد الكرة يفيد بطلب توفير حكام أجانب لمباراة المصري".

وواصل "قمنا بالتأكيد من قبل ضرورة إرسال الطلب والشيك الخاص بالمقابل المادي في وقت مبكر، كيف لنا أن نستقدم طاقم حكام أجنبي قبل المباراة بـ48 ساعة".

واختتم "قد نضطر للاستعانة بطاقم حكام عربي حال تم اخطار اللجنة بطلب الزمالك لحكام أجانب لمباراة المصري، وأزمة الشيك المتداولة ليس لنا شأن بها، الأمر خاص باتحاد الكرة".