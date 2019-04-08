تأخر انطلاق مران الأهلي لجلستي الخطيب وإكرامي.. وإجهاد نجمي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض النادي الأهلي مرانه ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع اللاعبين والجهاز الفني في أول مران للفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز.

وتبعه شريف إكرامي قائد الفريق، بجلسة تحفيزية للاعبين قبل النزول للمران في غياب الجهاز الفني، والتي استمرت 15 دقيقة.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة تصل للساعة ونصف، بسبب جلستي الخطيب وإكرامي.

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وشارك في المران الثنائي العائد من الإصابة شريف إكرامي، ووليد سليمان، بعد فترة طويلة من الغياب.

وأدى حسام عاشور تدريبات جري حول الملعب لشكواه من الإجهاد بالعضلة الضامة، وكذلك أجرى أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع أحمد فتحي علي هامش المران الجماعي.

وأجرى اللاعبون الأساسيون الذي شاركوا بمباراة صنداونز يوم السبت الماضي، تقسيمة، فيما عقد الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول جلستين استشفائيتين لشكواهما من الإجهاد.

ويلتقي الأهلي أمام المقاصة يوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، قبل مواجهة صنداونز يوم السبت المقبل.