مصدر لمصراوي: جروس يقرر العفو عن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن اتجاه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض عن العفو عن اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق بعدما بدر منه من اعتراضات خلال مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري.

وكان كهربا قد اعترض على التبديل خلال مباراة سموحة التي فاز بها الزمالك بهدف دون رد، ليقرر جروس استبعاده من مباراة حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 أن جروس استقر على العفو عن كهربا، ومن المقرر أن تشهد قائمة الزمالك لمباراة المصري عودة اللاعب.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري والمقرر لها على ملعب الجيش بالسويس.