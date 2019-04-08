توفيق سعيد بتأهل سلة سموحة وخيري يدين الحكم التونسي

أعرب أشرف توفيق المدير الفني لفريق رجال السلة بنادي سموحة عن سعادتة الكبيرة بوصول فريقة إلى الدور نصف النهائي في بطولة أفريقيا للسة مشيرًا إلى إن هذا يعد إنجاز كبير يحدث لأول مره في تاريخ النادي السكندري .
وأكد المدير الفني لسموحة إن الفريق يستحق التقدير والتحية لما بذل من جهد كبير خلال اللقاء العصيب أمام حامل اللقب النادي الأهلي الذي يعد من أفضل الفرفالأفريقية على مستوى كرة السلة مشيرًا إلي أن تنفيذ التعليمات الفنية للاعبين وراء حسم اللقاء والتأهل .
وأشار إلى أن جماهير الاسكندرية وراء هذا الإنجاز وتمني مؤازتهم في المباريات القادمة التي ستشهد منافسة كبرى للوصول للنهائي موضحًا إن هدف فريق سموحة هو حصد اللقب الأفريقي .
وتقدم توفيق بالشكر لمجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري بقيادة
وعلى الجانب الأخر قال طارق خيري المدير الفني للأهلي إن الغيابات أثرت على الفريق، وأيضًا القرارات الخاطئة للحكم التونسي كانت من أسباب الخسارة.
وأضاف أنه توجه له بالسؤال قائلًا "لو أنت الموضوع جاي خلصان قولي " وأجاب الحكم بـ "نعم"، وأوضح أنه منذ بداية المباراة يوجد أخطاء كثيرة لصالح الشياطين الحمر ولم يحتسبها الحكم، وعندما تعاملوا معه بالعنف كان يبتسم .
واختتم خيري بتقدم الاعتذار لجمهور الأهلي ومجلس الإدارة .
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