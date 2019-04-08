تعليق غريب من نجم مانشستر سيتي قبل مواجهة توتنهام بدوري الأبطال

سخر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من ملعب فريق توتنهام الجديد، والذي يحظى بإشادة الجميع بعد الانتهاء من تجديده. ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، مساء غد، الثلاثاء، ضمن ذهاب، دور ربع النهائي من مساء غد، الثلاثاء، ضمن ذهاب، دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وعلق دي بروين على ملعب توتنهام الجديد قائلًا: "مواجهة توتنهام على ملعبهم الجديد؟ لا اهتم لذلك ولا بالفريق الذي سأواجه". وأضاف: " أرى أن الجميع يتحدث على ملعبهم الجديد كأنهم شئ مميز وخاص، جميع الأندية لديها ملاعب تلعب عليها وجميعهم لديهم مشجعين".

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